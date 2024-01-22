الهلال الأحمر درنة ينتشل مجموعة كبيرة من الرفات البشرية تعود إلى فترة قديمة  

أخبار ليبيا 24

انتشل الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، اليوم الاثنين، مجموعة كبيرة من الرفات البشرية تعود إلى فترة قديمة.

وأوضح الهلال الأحمر عبر حسابه على “فيسبوك”، أن انتشال الرفات تم عقب بعد ورود بلاغ من إحدى الشركات العاملة لدى صندوق إعمار ليبيا بالمدينة.

وأضاف الهلال الأحمر أن الرفات البشرية تم العثور عليها بالقرب من مسجد الصحابة.

وذكر الهلال الأحمر أنه بأمر من النيابة العامة نُقِلَت إلى جهاز الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.