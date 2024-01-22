الغالبية ترى أن العقوبات المفروضة على السويحلي بعد حادثة الاعتداء على الحكم “غير كافية”

أخبار ليبيا 24

رأت الغالبية أن العقوبات المفروضة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم على فريق السويحلي بعد حادثة التعدي على حكم مباراته أمام أبوسليم “غير كافية”.

وقالت الغالبية، في استطلاع للرأي نشرته أخبار ليبيا 24، على متابعيها على منصة فيسبوك، إن من المفترض إزال عقوبات أكثر على الفريق ومن بينها خصم خمسة نقاط من رصيده، وإنزاله إلى الدرجة الأولى. وأجابت الغالبية بنسبة 95 % بـ (لا) على هل العقوبات المفروضة من قبل لجنة المسابقات على نادي السويحلي بسبب الاعتداء على طاقم التحكيم في مباراة أبوسليم عادلة؟. في المقابل أجاب 15 % بـ (نعم).

وكتب محمد العجني: “المفروض خصم خمس نقاط واللعب خارج مصراتة بمسافة 200 كيلومتر.. غير معقول الاعتداء على حكم دولي.. هذه كارثة”.

من جانبه كتب عمّار الواعر: ” لا.. المفروض خصم خمس نقاط واللعب خارج موقع النادي وبدون جمهور وإنذار نهائي بالإنزال للدرجة الثانية في حال تكرار ذلك”.

بدوره كتب البشير الصلابي: “السويحلي تعرض لظلم تحكيم في مباريات الأولمبي والاتحاد المصراتي والملعب الليبي وفي أبوسليم نفد صبر الجمهور.. الكيل بمكيالين.. فرق عملت أكثر من هذا ولم تعاقب”. وكتب عمر المختار: ” المفروض يلغوا الكورة في ليبيا”.

العقوبات

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات ضد نادي السويحلي بسبب الاعتداء على طاقم التحكيم بالضرب في مباراة فريقه مع أبوسليم. وتضمّنت غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ومنع فريق السويحلي من اللعب على ملعبه في مصراتة لمدة سنة واحدة.

وقررت لجنة المسابقات نقل جميع مباريات فريق السويحلي من أرضه إلى خارجها، مع عدم السماح بحضور الجمهور.

وشهدت مباراة السويلحي وأبوسليم المؤجلة من الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، قد شهدت تعرض الحكم حسين العجني للضرب على أيدي جماهير نادي السويحلي.

وجاء التعدي إثر احتسابه ركلة جزاء أتى منها هدف التعادل لمصلحة أبو سليم.

واخترق بعض جماهير السويلحي المستضيف الجدار الأمني، واعتدت على حكم المباراة بالضرب المبرح ما ألحق به إصابات بليغة، كما أجبر باقي طاقم الحكام على البقاء في حجرة الملابس بالملعب لساعات طويلة.