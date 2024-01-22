الضاوي يستعرض أعمال تنظيف مجرى وادي القطارة التي تقوم بها بلدية بنغازي  

22 يناير، 2024 9:06 م
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أخبار ليبيا 24 

استعرض وزير الحُكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، اليوم الاثنين، أعمال تنظيف مجرى وادي القطارة التي تقوم بها بلدية بنغازي. 

وناقش الضاوي، خلال لقائه عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري في مقر البلدية، عدد من المواضيع ذات العلاقة بعمل البلدية خاصة فيما يتعلق المشاريع الجاري تنفيذها والمُستهدفة خلال الفترة القادمة.

وكانت بلدية بنغازي شرعت السبت، في أعمال تنظيف وإزالة العوائق في مسار وادي القطارة للقطاع الواقع ما بين شارع الأندلس وحتى مصب الوادي في شاطئ قنفودة. 

22 يناير، 2024 9:06 م
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