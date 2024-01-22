الدبيبة يسمح للبلديات الناطقة بالأمازيغية بتسمية مدارسها وفق الموروث الثقافي الأمازيغي

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالسماح لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية للمدارس التابعة لهم وفق الموروث الثقافي الأمازيغي.

وفي كتاب وجهه لوزير التربية والتعليم، موسى المقريف، دعا الدبيبة إلى منح الإذن لمراقبي التعليم في البلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي.

وخلال زيارته زوارة في نوفمبر العام 2021، قال الدبيبة إنه سيُصدر تعليمات لوزارة التعليم بتسهيل السُبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا.

وفي كتاب آخر، أصدر الدبيبة تعليماته إلى وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، لمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية للسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.

وفي 28 نوفمبر العام 2021، منحت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، الإذن لمديري الفروع؛ في خطاب رسمي، لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد بشرط ألا تتعارض تلك الأسماء مع التشريعات الإسلامية.