البرلمانية سلطنة المسماري تتهم الكبير بحجب أموال علاج الأطفال الليبيين المصابين بالسرطان في مصر

أخبار ليبيا 24

اتهمت البرلمانية سلطنة المسماري محافظ المصرف المركزي بعدم الإفراج عن الأموال المستحقة لسداد مديونيات أطفال مصابين بالسرطان في مستشفيات مصرية.

وقالت المسماري خلال كلمة لها في جلسة مجلس النواب في بنغازي اليوم الإثنين: “إن أطفالا مرضى بالأورام في مستشفيات مصرية منذ ثلاثة أشهر يحتاجون لزراعة نخاع شوكي”.

وأشارت البرلمانية إلى أخذ عينات المطابقة من الأطفال الليبيين ووصلوا إلى مرحلة الزراعة، لكن جرى إخراجهم من المستشفيات بسبب عدم قدرة الملحقية الصحية على تسديد مصاريف العلاج.

وقالت المسماري أنها تواصلت مع المعنيين بهذا الملف في القاهرة، وأكدوا أن الصديق الكبير لم يفرج عن الأموال المستحقة لسداد المديونيات حتى يتمكن هؤلاء المرضى الأطفال من إجراء العمليات، واصفة ما حدث بأنه أمر غير أخلاقي أن نحجب الأموال عن أطفال لديهم فرصة في الحياة.