الباخرة الأكثر حمولة في ليبيا ترسو بميناء المنطقة الحرة مصراتة

22 يناير، 2024 9:46 م
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أعلنت المنطقة الحرة مصراتة عبر حسابها في فيس بوك ، رسّو أكبر باخرة محملة بالحاويات في ميناء المنطقة الحرة بمصراتة مساء يوم الاثنين .

وقالت المنطقة أن الباخرة فلورا “FLORA “ التابعة للوكيل الملاحي شركة المرساة، أول و أكبر مشغل لعمليات الترانزيت ( تجارة العبور ) في الموانئ الليبية
والقادمة من ميناء ” جبل علي – دبي بالإمارات العربية المتحدة ؛  يبلغ طولها 300 متراً وعرضها 40 متراً و وهي أكبر غاطس يدخل ميناء المنطقة الحرة بعمق أكثر من 12.5 متر .

وذكرت المنطقة ، أنه يوجد على متنها أكثر من 5250 حاوية نمطية TEUS ، من ضمنها 4481 حاوية ترانزيت ، سيتم شحنها إلى موانئ كل من هامبورغ و هانكينسبوتل في ألمانيا و نابولي في إيطاليا و سانتوس في البرازيل و دمياط في مصر .

يذكر انه ولأول مرة منذ عدة سنوات تدخل باخرة حاويات تجارية بحمولة تتجاوز ال 3000 حاوية الى الموانئ الليبية، و بغاطس يتجاوز 12.5 متر، حيث تمت مناورة الدخول والارساء باطقم ليبية محلية .

22 يناير، 2024 9:46 م
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