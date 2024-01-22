الباخرة الأكثر حمولة في ليبيا ترسو بميناء المنطقة الحرة مصراتة

أعلنت المنطقة الحرة مصراتة عبر حسابها في فيس بوك ، رسّو أكبر باخرة محملة بالحاويات في ميناء المنطقة الحرة بمصراتة مساء يوم الاثنين .

وقالت المنطقة أن الباخرة فلورا “FLORA “ التابعة للوكيل الملاحي شركة المرساة، أول و أكبر مشغل لعمليات الترانزيت ( تجارة العبور ) في الموانئ الليبية

والقادمة من ميناء ” جبل علي – دبي بالإمارات العربية المتحدة ؛ يبلغ طولها 300 متراً وعرضها 40 متراً و وهي أكبر غاطس يدخل ميناء المنطقة الحرة بعمق أكثر من 12.5 متر .

وذكرت المنطقة ، أنه يوجد على متنها أكثر من 5250 حاوية نمطية TEUS ، من ضمنها 4481 حاوية ترانزيت ، سيتم شحنها إلى موانئ كل من هامبورغ و هانكينسبوتل في ألمانيا و نابولي في إيطاليا و سانتوس في البرازيل و دمياط في مصر .

يذكر انه ولأول مرة منذ عدة سنوات تدخل باخرة حاويات تجارية بحمولة تتجاوز ال 3000 حاوية الى الموانئ الليبية، و بغاطس يتجاوز 12.5 متر، حيث تمت مناورة الدخول والارساء باطقم ليبية محلية .