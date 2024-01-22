الأهلي بنغازي يواجه منتخب تونس بطموح الفوز للمرة الثالثة ببطولة دبي لكرة السلة

22 يناير، 2024 11:41 ص
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أخبار ليبيا 24

يلتقي اليوم الإثنين فريق الأهلي بنغازي مع منتخب تونس في ثالث جولات بطولة دبي لكرة السلة. وستقام المباراة عند الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي.

وكان الأهلي بنغازي قد حقق فوزين في المقابلتين الماضيتين، حيث اجتاز في مباراته الأولى فريق النصر الإماراتي بـ 80-75، وفي مباراته الثانية تفوق على فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 91 – 66، بفارق 25 نقطة.

في المقابل خسر منتخب تونس مباراته الأولى أمام فريق النادي الرياضي بيروت، بطل لبنان بنتيجة 86 – 70، وفاز في مباراته الثانية أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 73-61.

ويتأهل أول أربعة من كل مجموعة للدور ربع النهائي.

 

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22 يناير، 2024 11:41 ص
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