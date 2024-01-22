الأهلي بنغازي يواجه منتخب تونس بطموح الفوز للمرة الثالثة ببطولة دبي لكرة السلة
أخبار ليبيا 24
يلتقي اليوم الإثنين فريق الأهلي بنغازي مع منتخب تونس في ثالث جولات بطولة دبي لكرة السلة. وستقام المباراة عند الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي.
وكان الأهلي بنغازي قد حقق فوزين في المقابلتين الماضيتين، حيث اجتاز في مباراته الأولى فريق النصر الإماراتي بـ 80-75، وفي مباراته الثانية تفوق على فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 91 – 66، بفارق 25 نقطة.
في المقابل خسر منتخب تونس مباراته الأولى أمام فريق النادي الرياضي بيروت، بطل لبنان بنتيجة 86 – 70، وفاز في مباراته الثانية أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 73-61.
ويتأهل أول أربعة من كل مجموعة للدور ربع النهائي.