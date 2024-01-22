الأهلي بنغازي يتغلب على الهلال ويحرمه من صدارة المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز

أخبار ليبيا 24

هزّ الأهلي بنغازي شباك الهلال صاحب الترتيب الثاني ليتغلب عليه 2-1 يوم الأحد حارما إياه من الصعود إلى صدارة المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الهلال المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة على ملعب شهداء بنينا بهجوم قوي نجح خلاله من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق مهاجمه ايفيان إيزي.

وفي النصف الثاني من الشوط الأول بدأ الأهلي بنغازي وسط حضور جماهيري قوي لأنصاره من استعادة التوازن وتشكيل الخطورة على مرمى الهلال، لتعديل النتيجة.

ومع مواصلة الأهلي بنغازي للهجوم المكثف نحج زكريا المنصوري في اقتناص هدف التعادل بالدقيقة 49 برأسية أسكن بها الكرة في شباك الهلال.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي بنغازي ضغطه على منافسه بهدف تسجيل هدف التقدم، حيث تمكن لاعبيه من فرض سيطرتهم على وسط الملعب، والوصول بالكرة إلى مرمى الهلال، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 89 استطاع الأهلي بنغازي من إحراز الهدف الثاني من تسديدة عالمية لمهاجمه سالم روما، الذي استغل كرة مرتدة من دفاع الهلال أرسلها بقوة إلى داخل الشباك.

وبهذا الفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف فقط عن صاحب الترتيب الثالث الأخضر. في المقابل تجمد رصيد الهلال عند 16 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر النصر صاحب الـ 18 نقطة.