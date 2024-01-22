استطلاع |  غالبية الآراء توقعت أن لجنة المسابقات لن تفرض عقوبات رادعة ضد حادثة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

التنافس والندية من قوانين كرة القدم، ولكن يجب أن يكون هذا التنافس شريفاً يُعلى فيه الجميع مبدأ الروح الرياضية داخل المستطيل الأخضر، لذا يركز أعضاء المنظومة بجميع دول العالم على الجانب الأخلاقي وتقويم سلوك اللاعبين ووضعه شرطاً أساسياً ومقدماً على تألقهم، حتى وإن كانوا نجوماً ملء السمع والبصر، ليصبحوا قدوة للأجيال بعد ذلك.

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يحظى باهتمام وشعبية كبيرة، وينال نصيب الأسد في المتابعة والقوة والمنافسة في ليبيا، مؤخراً حدثت واقعتان، وهما وإن اختلف الزمان والمكان إلا أنهما عكستا عدداً من الأفكار التي يجب تطويرها وثقافة الجماهير الرياضية وضرورة تقديم الجانب الأخلاقي على أي شيء في كرة القدم.

إحدى الوقائع التي شهدتها مباراة السويحلي وأبوسليم إحدى مباريات كرة القدم في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حيث أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الاعتداء على طاقم تحكيم المباراة المقامة على ملعب مصراتة، وأظهرت صورة أخرى مظهر مفزع لوجه حكم الوسط حسين العجني الذي تعرض فيما يبدو إلى اللكمات من بعض جماهير السويحلي.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “صورة لحكم الوسط حسين العجني عقب الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم المقامة بملعب مصراتة .. برأيك هل ستكون هناك عقوبة رادعة من لجنة المسابقات؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء توقعت أن لجنة المسابقات لن تفرض عقوبات رادعة ضد حادثة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم بملعب مصراتة.

المشارك، صلاح فؤاد محمد معيوف، أكد أنه من المفروض تفرض عقوبات رادعة ضد حادثة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم بملعب مصراتة.

وقال المشارك، Samara Sweet: “كان الحكم من نفس المدينة الي أجريت فيها المباراة عوضه على الله ويسيب أحاكمه لله عز وجل”.

الكيل بمكيالين

أما المشارك، H Moda Ayman قال: “لو كان جمهور الاتحاد في نفس الوقت خصم نقاط وحرمان الجمهور ومبلغ مالي لكن مع السويحلي والأهلي طرابلس وأبو سليم ما يقدرش لان هو نفسه بيصيرله زيه بزبط”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Abou Abed: “أرجى نين تقعد دولة ونديروا انتخابات وقانون يحميهم ويأخذ حقهم”، وفق قوله.

المطالبة بفرض أقسى عقوبة

أما المشارك، Fathi Mohamed طالب بضرورة فرض أقسى عقوبة على ضد حادثة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم بملعب مصراتة.

وقال المشارك، الصياد الصياد: “المفروض كرة القدم خارج السياسة، والكل تحت القانون”.

وقال المشارك، خالد الصابري خالد الصابري، أنه من المفروض تفرض عقوبات رادعة ضد حادثة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم بملعب مصراتة.

لن تكون هناك عقوبة رادعة

أما المشارك، بو القذافي، توقع أنه لن يتم فرض عقوبات ضد حادثة الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة السويحلي وأبو سليم بملعب مصراتة.

وقال المشارك، بو المهدي الهاين: “لا لن تكون هناك عقوبة رادعة، ما تعاقب سارق المال العام والقاتل يا بال اعتداء في كرة قدم”، وفق تعبيره.