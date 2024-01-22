استطلاع |  غالبية الآراء أكدت أن حضور باتيلي لاجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بزوارة لن يثري الاجتماع

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

في الخامس من يناير الجاري اختتمت بقاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة، أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية، للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، برئاسة النائب عبد الله اللافي، مسؤول ملف المصالحة بالمجلس الرئاسي.

وحضر الاجتماع، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ووزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة، محمد حسن اللبات، وعضوا مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، وهناء أبوديب، وأعضاء اللجنة التحضيرية، الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعضاء اللجنة التحضيرية، بحثوا عدداً من القضايا التنظيمية، المتعلقة بألية عمل اللجنة، استعداداً لانعقاد المؤتمر الجامع، المزمع عقده نهاية شهر أبريل القادم، في مدينة سرت.

الرئاسي حريص على إنجاح ملف المصالحة

وأكد عبد الله اللافي، خلال الجلسة الختامية للاجتماع، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى المؤتمر الجامع وتحقيق العدالة، وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته، أكد باتيلي، في كلمته أمام اللجنة التحضيرية، أن تحقيق المصالحة الوطنية، يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام، مسترشداً بحالات لدول أخرى مرت بنفس الأزمات وتجاوزتها، وعلى الليبيين الاستفادة من تجارب هذه الدول.

اللجنة التحضيرية أمام مسؤولية عظيمة

كما أكد باتيلي، لأعضاء اللجنة التحضيرية أن مسؤوليتهم عظيمة، وأن المؤتمر الجامع في سرت، سيكون نقطة حاسمة في هذا الاتجاه، والقادة السياسيين هم من تقع عليهم المسؤولية الأولى، لنجاح هذا العمل، وكذلك القادة العسكريين أيضا، لهم دور كبير في نجاح المصالحة.

الرئاسي أمام مهم صعبة

وأضاف المبعوث الأممي، أنه آن الأوان لإنهاء الأزمة، متمنياً للمجلس الرئاسي التوفيق في انجاز هذه المهمة الصعبة، وأن ينعقد المؤتمر الجامع في أفضل الظروف، ويفتح المجال لليبيا الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيون.

حضور باتيلي للاجتماع يرى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه مهم للوصول إلى المصالحة الوطنية في حين يرى البعض الآخر أنه غير مهم.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “هل يثري حضور المبعوث الأممي اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، بزوارة ؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن حضور المبعوث الأممي اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، بزوارة لن يثري الاجتماع.

الخلاف على كرسي الحكم فقط

قال المشارك، محمد حميد بوجبريل، أنه لا يوجد خلاف بين الشعب الليبي، والدليل إعصار درنة، مضيفا: ” الخلاف كذبة اخترعها السياسيين، الخلاف على الكرسي فقط”، بحسب تعبيره.

وفيما يبدو أنه رفض لحضور المبعوث الأممي اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، بزوارة قال المشارك، على السعودى، متسائلا: “هل عنده رقم وطني؟”، وفق تعبيره.

أما المشارك، Ramadan Ramadan أكد رفضه لحضور المبعوث الأممي اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، بزوارة.