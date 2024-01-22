ارجاع العقارات إلى ملاكها في مصراتة بأمر من النائب العام

أمرت قسم التحقيق بمكتب النائب العام بإعادة تسليم عقارات لملاكها في مدينة مصراتة بعد أن ثبت لها تعرضهم للاحتجاز خارج إطار القانون وإرغامهم على توقيع عقود بيع لعقاراتهم.

وكان المحامي العام، بمكتب النائب العام، قد باشر بفحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين والتحقيق في الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود بيع أملاك والتي أظهرت أن العقود حررت تحت تأثير إكراه.

وخلص التحقيق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق؛ وبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق؛ واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجني عليهم.