ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6195 منذ بداية الحرب

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، في بيان مشترك مع جمعية الأسير الأهلية ، ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، إلى 6195 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 25 فلسطينيا ليلة الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن “هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضافت الهيئة والنادي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل “منذ مساء أمس (الأحد)، وحتى صباح اليوم الإثنين 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون”.

ووفق المؤسستين، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس (شمال)، رام الله والقدس (وسط)، والخليل (جنوب)، وأريحا (شرق).

كما “رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وأشارت المؤسستان إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال “تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا”.