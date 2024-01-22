إحصاء مرضى الأورام في ليبيا خلال آخر خمس سنوات

أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي مرضى الأورام في ليبيا أكثر من 22 ألف مريض، خلال الخمس سنوات الماضية، منهم 3 آلاف حالة خلال 2023، وفق أرقام أدلى بها مدير الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السائح، مطلع هذا الشهر.

السائح، قال خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في العشر من يناير 2024، إن عدد مرضى الأورام في ليبيا في آخر 5 سنوات بلغ 22059 مريضا، منهم 3630 مريضا سجلوا في النصف الأول من 2023.

وأوضح السائح، أن سرطان الثدي يمثل النسبة الأكبر بـ 28%، يليه سرطان القولون بـ 17% والبروستات 7%.