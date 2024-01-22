أمن بنغازي: شرطة البركة تضبط شخصًا سرق مبلغًا ماليًا من محل لبيع الملابس 

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة قبض على شخص سرق مبلغ مالياً من محل لبيع الملابس.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا يمتلك محلاً تجارياً لبيع الملابس تقدم بشكوى ضد أحد الأشخاص يعمل لديه كونه يسرق إيرادات المحل.

وأضافت المديرية أن الشاكي أفاد أيضا أنه عند قيامه بمُراجعة كاميرات المراقبة اتضح أن المشكو فيه هو من سرق مبالغ مالية من المحل مُستغلاً غياب صاحب المحل وانشغاله.

وذكرت أن رئيس مركز شرطة البركة عميد طارق نجم، أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات صدر بحق المشكو فيه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وخرج أعضاء التحريات وإعداد كمين للشخص المطلوب وضبطه والانتقال به إلى القسم.

وكشفت أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.م من مواليد 2005 واعترف أنه كان يسرق إيرادات المحل وأنه تصرف في المبلغ المسروق.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.