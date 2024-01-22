أجواء باردة على ليبيا وتوقعات بهطول أمطار شبه غزيرة على الشمال

22 يناير، 2024 10:26 ص
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أخبار ليبيا 24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق ليبيا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال.

وذكر المركز، في نشرته اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على المناطق الممتدة من شرق مصراتة وحتى الجبل الأخضر في الصباح الباكر ليوم الأربعاء.

وحذّر المركز، من أن قوة الأمطار قد تتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وعلى طول الساحل يبقى البحر مضطربًا خاصة على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.  ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء بداية الأسبوع القادم على أغلب مناطق البلاد.

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22 يناير، 2024 10:26 ص
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