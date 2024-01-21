وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية إلى 25105

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و105 قتلى و62 ألفا و681 إصابة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أنه في اليوم الـ 107 للحرب، “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.