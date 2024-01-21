هيئة البحث والتعرف على المفقودين: إجمالي الجثث التي دفنت في مقبرة شهداء درنة 510 جثمانًا 

21 يناير، 2024 9:07 م
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أخبارليبيا24

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن إجمالي عدد الجثث التي تم دفنها في مقبرة شهداء درنة ( الفتايح ) إلى 510 جثمانًا. 

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن دفن الجثث تم بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية لها. 

وأفادت الهيئة أنها تمكنت من استخراج 68 جثة جديدة، ليصل إجمالي عدد الجثث المستخرجة من هذه المقبرة إلى 604 جثمانًا. 

وذكرت أن الفريق المختص بالهيئة قام بأخذ عينات من 60 حالة من الجثث المستخرجة، بعد عملية كشف الطب الشرعي ليصل إجمالي العينات إلى 1420 عينة. 

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق المختصة قامت بتكفين ودفن 60 جثة من الجثث التي تم استخراجها. 

وبينت أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تواصل أعمالها الموكلة إليها بتكليف من مكتب النائب العام، في مقبرة مرتوبة بمدينة درنة. 

21 يناير، 2024 9:07 م
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