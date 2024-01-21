مباحثات ليبية أمريكية لتعميق التعاون في تعليم وتمكين الشباب

أخبار ليبيا 24

ناقش مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا كينياتا، ونائبته روس، سبل تعزيز التعاون في مجالات تعليم الشباب وتمكينهم، مع وكيلة وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، رندة غريب، في طرابلس.

وأوضحت السفارة الأمريكية، عبر منصة (إكس)، اليوم الأحد، أن اللقاء ضم ممثلين آخرين من الوزارة، لإجراء مناقشة مثمرة حول تعميق التعاون فيما يخص الشباب.

وأضافت: “نحن نتطلع إلى الشراكة مع الوزارة في الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة الشباب في جميع أنحاء ليبيا”.

وفي ديسمبر الماضي أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند” إطلاق برنامج “مهارات الغد” لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المعهد الأمريكي للشرق الأوسط (أمديست)، وبتمويل من السفارة.

واستقبل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا مجموعة من طلاب مرزق خلال زيارتهما طرابلس في إطار البرنامج.

واعتبر نورلاند، أن البرنامج يساعد القادة المستقبليين على تحقيق إمكاناتهم الأكاديمية والإسهام في وطنهم.