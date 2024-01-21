لأول مرة.. فتح باب التسجيل والاستقبال لحالات الأورام بعدة مدن

21 يناير، 2024 3:09 م
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أخبار ليبيا 24

فُتح، اليوم الأحد، لأول مرة باب التسجيل والاستقبال لحالات الأورام في أقسام العلاج الإشعاعي بعدة مراكز طبية بمدن مختلفة وبشكل متزامن.

وبينت منصة “حكومتنا” أن المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة والمستشفى الجامعي طرابلس شرعا في استقبالات حالات العلاج الإشعاعي، فيما شرع مستشفى طرابلس المركزي في تسجيل الحالات.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان منظومة إلكترونية خاصة بتسجيل مرضى الأورام، وذلك ضمن جهود وبرامج حكومة الوحدة الوطنية لتوطين العلاج بالداخل.

21 يناير، 2024 3:09 م
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