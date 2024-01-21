غوتيريش ينتقد عدم وجود مقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم وجود مقعد دائم للقارة الإفريقية في مجلس الأمن الدولي.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، السبت، أكد غوتيريش ضرورة أن تعكس المؤسسات عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما.

وقال : “كيف يمكننا أن نقبل أن إفريقيا لا تزال تفتقر إلى عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟”.

وأضاف: “ستكون قمة المستقبل في سبتمبر/أيلول فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة”.

وسبق أن قال غوتيريش إن “قمة المستقبل” التي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمها في سبتمبر المقبل “فرصة فريدة للمساعدة في إعادة بناء الثقة وجعل المؤسسات والأطر متعددة الأطراف التي عفا عليها الزمن متوافقة مع عالم اليوم، على أساس المساواة والتضامن”.