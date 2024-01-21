ضبط وافد وزوجته الليبية في وقائع احتيال على مواطنين في إمساعد

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي، عن تفاصيل وقائع احتيال مالي على مواطنين بمبالغ تقدر بـ150 ألف دينار في مدينة إمساعد البري.

وقالت المديرية أن الوقائع التي كشفها مركز شرطة الفعكات متورط فيها متهم مصري الجنسية وزوجته الليبية سُجلت ضدهما 10 محاضر نصب استهدفت مواطنين.

وأوضحت مديرية الأمن أن مواطنين قالوا في بلاغات إنهم سلموا المتهمين الاثنين أموالاً لشراء بعض الأغراض، لكنهما اختفيا بعد استلام الأموال.

وأضافت أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهميْن وهما في طريقهما إلى مدينة إمساعد، حيث كانا ينويان الهروب إلى مصر.

واعترف الاثنان، وهما من مواليد 1971، بارتكاب الوقائع وتحويل مبالغ مالية إلى مصر وصرف باقي المبلغ على بعض احتياجاتهما، وجارٍ عرضهما على النيابة.