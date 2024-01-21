ضبط شخصين في درنة يمتهنان نقل وترويج المخدرات وأقراص الهلوسة

21 يناير، 2024 12:18 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنة ضبط شخصين يمتهنان نقل وبيع وترويج المواد المخدرة “حشيش” والأقراص المهلوسة.

وبحسب بيان الجهاز، اليوم الأحد، جاء ذلك عقب إعداد كمين محكم، جرى ضبط أحد المتهم بحيازته 20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام، و300 قرص مهلوس من نوع “تيمون”، و200 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”، وبعد التحقيق مع المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تمكن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات – فرع بنغازي من ضبط شخص يمتهن بيع وترويج المواد المخدرة “حشيش”.

وجرى ضبط المتهم، وبحيازته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش نوع بسبورت، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

21 يناير، 2024 12:18 م
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