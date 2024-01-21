حماد يشدد على أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام 

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الأحد على ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام.

وأضاف حماد خلال اجتماعه مع لجنة إعادة الموازنة العامة للدولة في مدينة بنغازي أن مجلس الوزراء أحال الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها.

وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية تكون تقشفية كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع من مشاريع خدمية وحلحلةٍ للمختنقات.

وذكر أن الحكومة الليبية نسقت مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.

وبحث الاجتماع وضع مقترح للموازنة العامة للدولة لعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة.

وكان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أحال اليوم الأحد مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

وأوضحت الحكومة الليبية أن الميزانية المقترحة بإجمالي نفقات تُقدّر بتسعين مليارًا وخمسمائة وثمانيةَ عشرَ مليونًا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفًا، وثلاثمائة وسبعة وتسعين دينارًا.

وأضافت أنه تمت إحالة مقترح الميزانية إلى رئيس مجلس النواب عقلية صالح، وذلك للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء مجلس النواب.