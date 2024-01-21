تهم اعتقاله ملفقة..”رايتس ووتش“ تطالب لبنان بالإفراج عن هانيبال القذافي 

أخبارليبيا24

طالبت منظمة هيومين رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال معمر القذافي نجل الرئيس الليبي السابق المحتجز احتياطيا، منذ ثماني سنوات.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أنه يتعين على السلطات اللبنانية إطلاق سراح القذافي فورا، لافتة إلى أن تهم اعتقاله ملفقة.

وأكدت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح أن الاحتجاز التعسفي المفترض للقذافي مثير للسخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف.

وأضافت صلاح، أن المنظمة كتبت تقريرا إلى الأمن الداخلي اللبناني لإطلاعهم بمعلومات تفصيلية عن الوضع القضائي لهانيبال القذافي وصحته، ولكنها لم تتلق أي رد منهم، وفق قولها.

وأشارت المنظمة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة دون تهمة.

وفي ديسمبر 2015، اعتقل الأمن الداخلي اللبناني الذي يشرف على عمليات السجون، هانيبال القذافي، بزعم صلته باختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978.