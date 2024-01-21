بالأسعار المدعومة..وصول الدفعة الأولى من السلع الأساسية لمخازن الحكومة الليبية 

21 يناير، 2024 12:02 ص
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أخبارليبيا24 

وصلت الدفعة الأولى من السلع الأساسية التي ستُوزع على المواطنين بالأسعار المدعومة إلى مخازن الحكومة الليبية.

وأوضحت الحكومة الليبية أن توفير هذه الساع يأتي لمواجهة نقصها وغلاء أسعارها من قبل بعض تجار الأزمات و ضعاف النفوس، بحسب الحكومة. 

وأضافت أن هذه الدفعة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد لمساعدة المواطنين في متطلبات الحياة اليومية، في ظل الظروف الراهنة. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لعدم التزام البعض بالتسعيرة المفروضة من الدولة، وتذبذب قيمة الدينار ، وغياب السياسات النقدية. 

وأفادت الحكومة الليبية تلك الأحداث إضافة إلى أن الحكومة منتهية الولاية توسعت في الإنفاق وهدر المال العام ما تسبب في غلاء الأسعار.

وتعهدت الحكومة الليبية بتوفير باقي السلع الضرورية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية.

21 يناير، 2024 12:02 ص
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