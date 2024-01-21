الوطنية للنفط وتجمع فزان يعلنان رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه.

وجاء ذلك، بعدما أعلن تجمع فزان للفاعليات والشباب والمرأة، تعليق اعتصامه أمام الحقل اعتبارا من اليوم.

وقال التجمع في بيان في وقت سابق من اليوم، تلاه عدد من أعضائه أمام حقل الشرارة – أوباري اليوم، إنه قرر تعليق اعتصامنا في حقل الشرارة اعتباراً من اليوم بعد اتفاق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن تعهده بتنفيذ مطالبنا وبضمان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن حقل الشرارة النفطي الذي يعد الأكبر في البلاد سيعاد فتحه اليوم الأحد، بعد أكثر من أسبوعين من الإغلاق، بسبب احتجاجات محلية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة وتركيز مشاريع تنموية بإقليم الجنوب المهمّش.

وقال نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، إن قرار الافتتاح جاء بعد تنفيذ أغلب مطالب المحتجين من طرف الحكومة.

والسبت، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بنقل مقرّ شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري جنوب البلاد، كما تمت مضاعفة كميات المحروقات المخصصة لمدن الجنوب، وأرسلت معدّات طبيّة لمستشفيات المنطقة، وذلك في محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين.