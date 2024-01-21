الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بضمان العودة الآمنة لنازحي ومهجري مرزق 

أخبارليبيا24

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السُلطات المختصة بضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين من مدينة مرزق.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها تُتابع بقلقٍ بالغ استمرار حالة النزوح والتهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين بمدينة مرزق في جنوب البلاد، للعام الخامس على التوالي.

وأوضحت أنه صاحب عملية التهجير تدمير وأعمال تخريبية وسلب للممتلكات الخاصة بالمواطنين النازحين من المدينة، والبالغ عددهم نحو (3900) عائلة مهجرة في مدن سبها وبنغازي ومصراتة وطرابلس.

وأكدت المؤسسة أن معاناتهم الإنسانية تفاقمت جراء تجاهل السلطات في شرق البلاد وغربها وكافة الجهات المختصة لقضيتهم ومعاناتهم الإنسانية.

وشددت على ضرورة العمل على إعادة تأهيل وتطوير المدينة لضمان حياة آمنة لجميع سكانها، وتعويض النازحين والمهجرين من المدينة وتعويضهم وجبر الضرر عما لحق بممتلكاتهم من أضرار مادية جسيمة.

ودعت المُؤسسة، وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بالعمل على بتوفير الحماية اللازمة للمهجرين والنازحين من المدينة، وضمان سلامتهم، وتذليل الصعاب والتحديات الأمنية التي تواجههم.

وحملت المؤسسة الجهات التي تسيطر على المدينة كامل المسؤولية القانونية حيال أمن وسلامة وحياة المواطنين النازحين والمهجرين قسراً من مدينة مرزق.

وحذرت الجهات التي تُسيطر على المدينة من مغبة الإقدام على أي أعمال إنتقامية من السكان المدنيين المهجرين من المدينة.

وأشارت إلى أنها ستكون في متابعة مستمرة ومباشرة لتطورات الموقف والأوضاع بمدينة مرزق، فيما يتعلق بضمانات حماية المدنيين أثناء عودتهم إلى مدينتهم.