المنفي يبحث مع غوتيرش تطورات العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، تطورات العملية السياسية في ليبيا ودور المجلس الرئاسي في دعم الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، وفي قيادة عملية المصالحة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن للقاء تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أثنى المنفي على دور الأمين العام ومواقفه تجاه الأزمة الإنسانية في غزة ودعواته المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار.

يشار إلى أن اللقاء الذي جرى بالعاصمة الأوغندية، كان على هامش أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.