المقريف يشهد اِنطلاقة أول يوم في الفصل الدّراسي الثاني ويُذكّر بحظر اِستخدام أسَاليب العقابْ

أخبار ليبيا 24

شهد وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، اِنطلاق أول يوم دراسي في الفصل الدّراسي الثاني، وذلك بزيارته صباح اليوم الأحد مدرسة فتاة الثورة الحُرّة للتّعليم الثانوي بمراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز، التي يدرس بها (702) طالبة.

وخِلال جولته التفقّدية للمدرسة، والتي رافقه فيها مراقب التّربية والتّعليم طرابلس المركز، بثينة الجدي، ومُدير المدرسة، سميرة الحضيري، اِستمع المقريف إلى حديث الطلاب حول قضاء العطلة الدّراسية والتي اِستمرتْ لأسبوعين اثنين، وفق مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات المُعلن عنها بالقرار رقم 1046 لسنة 2023م.

ونقلت الوزارة عن المقريف قوله: “نتواجد اليوم في هذه المدرسة التي تميّز 13 من طلابها خلال العام الدّراسي 2020 – 2021م وحصدوا مراتب متقدّمة على مستوى التّراب الليبي”.

وأعْرب المقريف عن تمنّياته بالتوفيق لـ مليونين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وستون تلميذ وطالب عادوا إلى مقاعِد الدّراسة في عُموم البلاد اليوم الأحد، وأشاد بجهود الأسْرة التّعليمية والتّربوية وكافّة الكوادر الإدارية لما بذلوه من جُهود أبانت عن حِرص والتزام وجدّية في التقيّد بمواعِيد الدّراسة والخطة الموضوعة، سواء خلال العام الدّراسي الماضي، أو في الفصل الدّراسي الأول من عام النّشاط المدرسي 2023 – 2024م، حسب كلمته

وفي كلمته، حثّ المقريف المُعلمين والعامِلين في كامل البلاد على التقيّد بما جاء في الباب السابع من لائِحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، و المتضمّن لقواعد تهذيب سلوك الطلاب، والذي يُحظر اِستخدام جميع أساليب العقاب البدني والمعنوي، العنف الجسدي بالضرب أو النّفسي بالشتم على أبنائنا التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التّعليمية.

وخلال تواجده بالمدرسة، حاور المقريف الطالبة بالصف الثالث من التعليم الثانوي، شهد حنيش، التي شاركت في البطولة الوطنية للمناظرات التي نظمتها وزارة الشباب كأصغر مناظرة، وحصلت الترتيب الثاني، إذ أكّد الوزير دعمه لها ومساندتها، للمشاركة في الملتقيات والمسابقات التي تخص التعليم.