القطراني يؤكد استعداد الحكومة الليبية لدعم جهاز الأمن الداخلي

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني دعمه الكامل لجهاز الأمن الداخلي، واستعداد الحكومة الليبية لتقديم كافة الاحتياجات اللازمة له من أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال استقبال القطراني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة الدرسي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن القطراني اطلع على خطة عمل جهاز الأمن الداخلي لسنة 2024م، واحتياجات الجهاز، وأهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها.

واستمع نائب رئيس الوزراء لشرح وافٍ حول التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها الأمن الداخلي للحفاظ على استتباب الأمن.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي أن الجهاز سيظل العين الساهرة على الأمن والاستقرار في ليبيا.