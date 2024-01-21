السعودية تتمسك بـ”دولة فلسطينية مستقلة” وترفض تهجير سكان غزة

أعلنت السعودية، مساء السبت، تمسكها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على رفضها تهجير سكان قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء ذلك في كلمة المملكة في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق بيان للخارجية السعودية.

وألقى كلمة السعودية، نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، نيابة عن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت السعودية، أن “العالم يشهد تصاعدا ملحوظا لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها ولابد أن تسعى الدول في تحقيق السلام”.

وشددت على “رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان غزة”.

وأشارت إلى أن “القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية “في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة”، بخلاف الرغبة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من “اليوم التالي”.