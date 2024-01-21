الرقابة الإدارية توقف القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا احتياطيا

أخبار ليبيا 24

أوقف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا، وذلك بناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية، وفق ما ذكرت الهيئة.

وقالت الهيئة، السبت، إن قادربوه، أصدر قرارا بإيقاف، محمد عبدالرزاق بن شعبان، احتياطيًا؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

وأضافت، دون ذكر تفاصيل الإيقاف، إن ذلك جاء عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنـة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.