الدفاع التركية تعلن تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا

21 يناير، 2024 8:50 م
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أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الدفاع التركية في بيان أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” في مناطق “درع الفرات” و”نبع السلام” و”بافديك”.

وأكدت مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” شمال سوريا، ضد تنظيمي “داعش” و”بي كي كي/ واي بي جي”.

وطهرت عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

21 يناير، 2024 8:50 م
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