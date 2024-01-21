 الدبيبة: وحدة ليبيا بكافة مكوناتها وتنوع ثقافتها  

21 يناير، 2024 11:57 م
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أخبار ليبيا 24
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أن وحدة ليبيا بكافة مكوناتها وتنوع ثقافاتها أساس متين لبنيان البلاد الصلب.
وأعرب الدبيبة خلال احتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974، التي أقيمت في العاصمة طرابلس عن اعتزازه بكل هذا التنوع والهوية المشتركة التي يتمتع بها أبناء الوطن على مر تاريخها.
وجدد رئيس الحكومة تأكيده على وقوفه مع الحقوق الذاتية والثقافية للليبيين كلهم، داعيا إلى ضرورة المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره.
وهنأ الدبيبة أمازيغ ليبيا كافة برأس السنة الأمازيغية الجديدة، معبرا عن سعادته بحضوره هذه الاحتفالية. 
21 يناير، 2024 11:57 م
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