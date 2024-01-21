الحكومة الليبية توقع عقود لأنشاء “11” جسرًا جديدًا موزعة بين بنغازي ودرنة وأجدابيا

أخبار ليبيا 24

وقع كل من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة اعمار درنة والمناطق المتضررة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، بحضور رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد مع رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم” المصرية م. إبراهيم العرجاني ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الوزير م. هاني ضاحي، عقودا كبرى في مجال الإنشاء والإعمار .

وتشمل العقود التي تم التوقيع عليها اليوم الأحد إنشاء “3” جسور جديدة بمدينة بنغازي والمتمثلة في جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.

وفي مدينة درنة إنشاء عدد 6 جسور جديدة وهي جسر البحر وجسر وادي الناقة وجسر مسجد الصحابة وجسر الوادي 1 وجسر الوادي 2 وجسر الوادي 3.

أما في مدينة أجدابيا سيتم إنشاء جسرين وهما جسر وسط المدينة و جسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.