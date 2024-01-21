التعليم: 2.3 مليون طالب ليبي يعودون للدراسة بعد انقضاء عُطلة نصف العام  

21 يناير، 2024 11:39 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، انتظام طلاب ليبيا في مدارسهم خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني، الأحد، حيث يبلغ عدد الطلاب المسجلين نحو مليونين و345 ألف طالب.

وقالت الوزارة إن الطلاب عادوا لمقاعد الدراسة في عموم البلاد بعد انقضاء عُطلة نصف السنة، وفق ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1046 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الثاني من مايو المقبل، وستجرى الاِمتحانات النّهائية لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 5 مايو.

ومن المقرر أن يجري طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي امتحانات الدور الأول في 19 مايو، والدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في الثاني من يونيو.

21 يناير، 2024 11:39 ص
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