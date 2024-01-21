استقرار متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

21 يناير، 2024 10:11 ص
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أخبار ليبيا 24

أظهر متوسط سعر صرف الدولار استقرارا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، عند 4.81 دينار.

وبلغ الدولار 4.83 دينار للبيع و4.80 دينار للشراء، بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.25 دينار، وفق مصرف ليبيا المركزي.

كمااستقر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وبلغت قيمة 100 وحدة يوان ياباني 3.25 دينار.

في حين بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي، والليرة التركية 0.15 دينار.

21 يناير، 2024 10:11 ص
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