استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن السعر المقترح للتر البنزين من قبل الدبيبة “650” درهم مرتفع جدًا ولن يكون في صالح المواطن

أخبار ليبيا 24

أدركت حكومة الوحدة الوطنية، أنه لا فائدة من التعنّت بشأن تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، نظرا لتداعياته الوخيمة على المشهد السياسي والشعبي بالبلاد، وما قد يخلّفه من انقسامات واحتجاجات لا تخدم مصالح الحكومة في طرابلس، وهو ما عجّل بإعلان رئيسها عبد الحميد الدبيبة بالتراجع عن القرار.

وتراجع الدبيبة عن الحسم في قضية رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه يتطلب توفر شرطين أساسيين أولهما قبول الناس بها ودعمها والشرط الثاني أن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطن دون وسيط.

وطمأن الدبيبة مواطنيه بأن النقاشات مع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة، وذلك للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن من هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم.

وجاء ذلك بعد إعلانه خلال اجتماع لجنة المحروقات، أنّ قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه، مضيفا أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي وأن قيمة الدعم وصلت إلى 50 في المئة من دخل البلاد .

ورد الدبيبة القرار إلى الشعب، وهو ما رأى فيه المراقبون خوفا جديا من حالة غضب شعبي كانت ستكتسح الشوارع عبر احتجاجات اجتماعية عارمة ظهرت بوادرها الأولى في الزنتان والزاوية وغريان ومصراتة وبني وليد والجنوب، من خلال بيانات لفعاليات شعبية وقبلية كانت قد دخلت مرحلة تنسيق المواقف في ما بينها.

وبحسب المراقبين، فإن أي اتجاه نحو رفع الدعم عن المحروقات من طرف واحد، سيؤدي إلى تعميق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد، وإلى تأبيد الصراع بين الفرقاء، وقد يصل الأمر إلى انتفاضة شعبية في المناطق التي سينفذ فيها القرار.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “السعر المقترح للتر البنزين 650 درهم .. كم سعر تعبئة خزان الوقود في سيارتك ؟ وكم يوماً يكفيك ؟.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن السعر المقترح للتر البنزين من قبل الدبيبة 650 درهم مرتفع جدًا ولن يكون في صالح المواطن.

وقال “صالح الترهوني” ستبدأ الهجرة من كل الأرياف إلى المدن الساحلية الكبيرة التي يوجد بها العمل والجامعة والمستشفى والمواصلات العامة الرخيصة ولن يتمكن أولياء الأمور من إلحاق ابنائهم بالمدارس نتيجة عدم تمكنهم من سداد أجرة إيصال ابنائهم نتيجة ارتفاع وأسعار أجرة التوصيل.

وتابع الترهوني “إذا كان زيادة الأسعار في ليبيا بنسبة مائة في المائة نتيجة انخفاض الدينار أمام الدولار فأن الأسعار ستزيد بنسبة ألف في المائة في كل البضائع وفي وسائل المواصلات بري وبحري وجوي.

وأضاف “Aysam Ali” أن 60 لتر من البنزين في سيارته تساوي 90دينار، وهي تكفي لمدة أربع أيام فقط .

ومن جهته، ترحم “سند البا جي” على نظام القذافي.

وقام المشارك “غرياني غرياني” بنشر بعض الصور للدراجات الهوائية في إيحاء لتواجه الشعب إليها .