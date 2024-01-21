ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين إلى 6170 منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، الأحد، إلى 6170 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينيا ليلة السبت-الأحد.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير (أهلي).

وقالت المؤسستان: “ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 6170”.

وأوضحتا أن “هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضافت الهيئة والنادي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل “منذ مساء أمس (السبت)، وحتى صباح اليوم الأحد 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون”.

ووفق المؤسستين، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس (شمال)، رام الله والقدس (وسط)، والخليل (جنوب).

كما “رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وأشارت المؤسستان إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال “تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الآلاف.