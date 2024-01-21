أجواء باردة وأمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء باردة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال؛ وذلك نتيجة لامتداد منخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة أحياناً وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين لأخر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13–18)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14–19)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين(19–23)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24–27)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.