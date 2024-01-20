لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.. إقفال شركة مواد غذائية في سبها

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إقفال شركة أغذية ومصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإتلاف أخرى غير مطابقة للمواصفات، خلال جولة تفتيشية نفذها أعضاء مكتبه في مدينة سبها.

وبحسب بيان المركز، أمس الجمعة، نفذ مفتشي مركز الرقابة على الأغدية والأدوية مكتب سبها رفقة جهاز الحرس البلدى والكتبية “11 مشاة” حملة تفتيشية استهدفت محال بيع المواد الغذائية وشركات الأغدية بمحلة سكرة.

وقال المركز أن الحملة التفتيشية تهدف إلى حماية المستهلكين والتأكد من مدى مطابقة المواد الغذائية بالمحال التجارية لكافة الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها.

وأوضح المركز أن مفتشوه سجلوا خلال حملتهم التفتيشية التي استهدفت شركة التكامل للأغذية العديد من المخالفات من بينها: “وجود خلط للمواد الغدائية ومواد التنظيف، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وسوء النظام والترتيب، ووجود مواد غذائية دون بدنات وعدم وجود تهوية جيدة داخل المخزن”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جهاز الحرس البلدي المتمثلة في الإقفال، وأشار المركز إلى أن الحملة التفتيشية جرى خلالها أيضا مصادرة كمية من المواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تحوي ألوان محظورة جرى اتلافها بحضور شركة خدمات النظافة العامة سبها.