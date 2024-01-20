كازاخستان توافق على المشاركة في قوات حفظ السلام بالجولان

وافق برلمان كازاخستان على إرسال 139 جنديًا للمشاركة في مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان.

وفي الجلسة المشتركة للجمعية ومجلس الشيوخ، تم طرح مقترح الرئيس قاسم جومرت توكاييف للتصويت على قرار بشأن إرسال جنود إلى الخارج ضمن نطاق مهمة حفظ السلام.

وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح الذي ينص على مشاركة حوالي 430 جنديًا كازاخيًا في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وجنوب السودان.

و أشار القرار إلى أنه سيتم إرسال أول قوة حفظ سلام وطنية كازاخستانية إلى مرتفعات الجولان.

وأنشلأت قوة “أوندوف” بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967.