​فوز مثير للأهلي بنغازي على النصر الإماراتي في بطولة دبي لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

حقّق ​​الأهلي بنغازي فوزًا مثيرًا على حساب ​​النصر الاماراتي​​ بنتيجة 80-75 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في اليوم الثاني ضمن منافسات ​بطولة دبي لكرة السلة.

وانهى الأهلي بنغازي الربع الأول بنتيجة 23-18 على الفريق الاماراتي. وشهد الربع الثاني والثالث منافسة شديدة بين الفريقين، حيث نجح النصر مع نهاية الثالث من تقليص الفارق إلى سلةٍ واحدة، ليعود الأهلي بنغازي لحسم المباراة في الثواني الأخيرة.

وهذا هو الفوز الأول لأهلي بنغازي الذي يلعب في اليوم الأوّل فيما تلقى النصر خسارته الأولى بعد انتصاره الأول على الحكمة اللبناني.

وتتنافس الفرق المشاركة بالبطولة في مجموعتين. وتضم المجموعة الأولى فرق الرياضي والحكمة ومنتخب تونس والأهلي بنغازي وسلا والنصر.

وتضم المجموعة الثانية منتخب الإمارات، وبيروت، وهومنتمن، وسترونغ جروب، والأهلي طرابلس، والوحدة.

ويتأهل أول أربعة من كل مجموعة للدور ربع النهائي.