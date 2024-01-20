غياب نجم المنتخب المصري لمباراتين متتاليتين بسبب الإصابة

20 يناير، 2024 11:31 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن اتحاد كرة القدم المصري أن قائد المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لن يشارك في مباراة المنتخب المصري مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، ومباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان له، أن الأشعة التي خضع لها قائد المنتخب المصري أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية تمنعه من المشاركة.

وخضع النجم المصري محمد صلاح لفحوص طبية إثر إصابته في الشوط الأول خلال لقاء منتخب بلاده ونظيره الغاني، الخميس، الذي انتهى بالتعادل 2-2.

20 يناير، 2024 11:31 ص
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