عقيلة والسايح يبحثان مستجدات العملية الانتخابية واستعدادات المفوضية للانتخابات البلدية

20 يناير، 2024 5:41 م
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أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم في القبة، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، آخر مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة أطّلع على التجهيزات الفنية، التي قامت بها المفوضية لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة.

وأضاف، كما أطّلع على الخطط التنفيذية، التي وضعتها المفوضية لضمان إجراء هذه الانتخابات بأعلى معايير  النزاهة.

وقال بليحق، إن عقيلة صالح جدد تأكيد دعمه الكامل للانتخابات القادمة، مثمنًا الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية.

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20 يناير، 2024 5:41 م
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