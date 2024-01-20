عائلات المحتجزين الاسرائليين تطالب نتنياهو بعقد مؤتمر لإعادة ذويهم

طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس” بغزة، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعهد بعقد مؤتمر دولي للعمل على إعادة ذويهم.

جاء ذلك خلال اعتصام العشرات منهم منذ مساء الجمعة، أمام منزل نتنياهو في قيسارية (شمال) حيث يقضي عطلته الأسبوعية، وفق هيئة البث الرسمية.

والسبت، طالب المحتجون الذين نصبوا عددا من الخيام أمام منزل نتنياهو بتقديم إجابات عن خططه لإعادة المحتجزين إلى منازلهم.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال التظاهرة، صباح السبت، العميد احتياط أمير هاسكل، بعد أن تلا أسماء المحتجزين على عائلة نتنياهو عبر مكبر الصوت، كما اعتقلت متظاهرتين.

ومنعت الشرطة المتظاهرين من التقاط صور الاعتقال، وانتزعت الهاتف الخلوي من أحد المتظاهرين.

وقالوا في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن “دور نتنياهو هو منع مقتل المزيد من المحتجزين”.