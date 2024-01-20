طقس دافئ نسبياً في النهار على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس دافئ نسبياً نهار اليوم على أغلب مناطق ليبيا, وتتأثر مناطق غرب ليبيا من مساء اليوم بامتداد لمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة نسبياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويشمل مناطق الشمال الشرقي يوم الغد.

ووفقا لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، مع تكاثر للسحب من مساء اليوم واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليومين القادمين على بعض المناطق خاصة الساحلية منها، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الجبل الغربي.

والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (21–26)مْ تصل على سرت وابونجيم إلى (28)مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب, مع تكاثر السحب يوم الغد واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليومين القادمين على بعض المناطق خاصة مناطق الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (25–30)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على المرج والبيضاء وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية، وتكون شمالية شرقية بداية من مساء الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(25–28)مْ, ولا تتجاوز (23)مْ على غدامس وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

وأيضا في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–28)مْ, وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الاثنين على أغلب المناطق.