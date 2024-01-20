صندوق إعادة الإعمار يوقع عقودا ضخمة تنفذ في درنة مع الشركة الإماراتية العالمية للمقاولات

أخبار ليبيا 24

وقع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بالحكومة الليبية المهندس بلقاسم خليفة حفتر، اليوم السبت، حزمة من المشاريع الضخمة في درنة مع الشركة الإماراتية العالمية للمقاولات.

وقالت الحكومة، إن المشاريع تضمنت أعمال البنية التحتية وتجديدها، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطتي تحلية لمياه البحر.

وأضافت الحكومة، أن المشاريع تتضمن كذلك إنشاء سدود تعويقية في مجرى الوادي وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر (ذيل الوادي).

وقالت الحكومة الليبية، إن الشركة ستنفذ مشروع حاجز الأمواج، الذي يحافظ على الواجهة الساحلية للمدينة، إضافة لعدة مشاريع غرب الحدود الإدارية لمدينة درنة.