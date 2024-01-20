شهود: مسلحون يخطفون شقيق معمر الضاوي بالقرب من ورشفانة

أخبار ليبيا 24

خطفت، مجموعة مسلحة، شقيق آمر الكتيبة 55 مشاة، معمر الضاوي، في منطقة غوط أبوساق غرب السواني في منطقة ورشفانة غرب ليبيا.

وقالت مصادر محلية، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن سيارة “هيونداي آفانتي” سوداء يقودها مسلحين، قاموا بخطف “عبدالناصر الضاوي” واقتادوه إلى مكان غير معلوم.

وأوضحت المصادر، أن مناطق ورشفانة تشهد حاله توتر واحتقان واستنفار أمني، مشيرة إلى أنهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خطف أشقاء الضاوي، حيث تم خطف حمادة شقيقة في أغسطس الماضي.