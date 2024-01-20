داخلية الوحدة تعقد اجتماعا بشأن تأمين شحنات الوقود ووصولها للمستهلك

أخبار ليبيا 24

اجتمع مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة، لواء عبد الواحد عبد الصمد، اليوم السبت، بمندوبي مديريات الأمن ممن أوكلت لهم مهمة الإشراف على تأمين محطات الوقود.

وتمّت، خلال الاجتماع، مناقشة آليات العمل منذ استلام شحنات الوقود، وحتى وصولها الى المستهلك، باستثناء المصانع والمصحات والمخابز، وما في حكمها من الجهات الاعتبارية العامة والخاصة مع التوثيق الكامل إداريا ومرئيا.

وفي ختام الاجتماع أكد عبدالصمد على تحمل المسؤولية القانونية ومضاعفة الجهود ومواجهة المشاكل، وتذليل الصعوبات، والعمل على إرسال تقارير دورية بغية إحلال النظام وعدالة التوزيع.